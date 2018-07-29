جامعة الملك خالد تستقبل أكثر من 20 ألف طلب قبول للعام الجامعي 1439/1440

أبها(صدى):

استقبلت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد، عبر البوابة الإلكترونية، خلال فترة استقبال طلبات القبول، أكثر من 20 ألف طلب للعام الجامعي 1439/1440هـ، وذلك بعد انتهاء الفترة الأولى لاستقبال الطلبات بلغت مدتها ثلاثة أسابيع .

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن القرني أن عملية الترشيح ستستمر على ثلاث مراحل ، يتم خلالها ترشيح الطلاب والطالبات واستلام موافقاتهم على التخصصات التي تم ترشيحهم عليها بشكل إلكتروني كامل، دون حاجة المتقدمين إلى زيارة العمادة، مشيراً إلى أن العمادة بدأت أمس في إجراء عمليات الفرز والترشيح للمتقدمين في المرحلة الأولى لمن نسبهم أعلى من 80? للنسبة المؤهلة أو الموزونة .

وأفاد أن العمادة وفرت نظام استفسارات إلكترونياً، لتوفير الدعم والإجابة عن استفسارات المتقدمين بشكل آلي، ولتوفير الإرشاد والوقت والجهد على المتقدمين، دون حاجتهم إلى زيارة العمادة أو الاعتماد على مصادر غير دقيقة لتلقي المعلومات , وذلك لخدمة أكبر قدر ممكن من المستفيدين في وقت قياسي.