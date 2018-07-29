إعفاء 77 ألف مقترض متوفي من سداد 13.3 مليار ريال

حمود العنزي(صدى):

أعلن صندوق التنمية العقارية، إعفاء 76.810 مواطن مقترض بإجمالي مبلغ إقراض تخطى الـ13.3 مليار ريال منذ بداية تأسيس الصندوق 1974م حتى نهاية العام الماضي؛ بسبب الوفاة.

أوضح الصندوق في تقريره السنوي، أنه تم إعفاء 1.828 مقترض متوفي بإجمالي مبلغ إقراض تجاوز 477 مليون ريال خلال 2017.

كما أشار الصندوق إلى أنه يعمل مع وزارة المالية لتحصيل 2.6 مليار ريال نتيجة إعفاءات المتوفين والإعفاء من قسطين، في حين تم استخدام ” نموذج إعفاء المتوفين ” أكثر من 9 آلاف مرة خلال يوليو الحالي وفقًا لوزارة المالية.