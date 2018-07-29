عمر السومة يقترب من اللحاق بمعسكر الأهلي بالنمسا

ماجد محمد(صدى):

أكد ماجد النفيعي، رئيس النادي الأهلي، عن اقتراب حل أزمة اللاعب الدولي السوري، عمر السومة، والحصول على تأشيرة ” شنغن ” لالتحاقه بمعسكر الفريق الإعدادي بالنمسا؛ استعدادًا للموسم الجديد.

وصرّح ” النفيعي ” قائلًا: ” أمور استخراج تأشيرة عمر السومة تسير بالشكل الصحيح، أمس وأمس الأول صادفا إجازة نهاية الأسبوع، وستتضح الصورة بشكل أكبر، إن شاء الله، اليوم الأحد أو غدًا الاثنين ” ، كما سيلتحق إثرها السومة مباشرةً بالمعسكر الخارجي للفريق الذي تبقى منه أسبوعان.

ومن الجدير بالذكر، إنه جاء تأخر السومة في اللحاق ببعثة الفريق، نظرًا للأمور الروتينية المعتادة داخل السفارات الأوروبية الخاصة بالبلد المعني في إصدار التأشيرات.