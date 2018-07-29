” نزاهة ” تكشف تعديات على أراضٍ حكومية بالرياض تزيد قيمتها على مليار ريال

عادل الحربي(صدى):

باشرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، بعد تلقيها بلاغات من مواطنين، تحرياتها عن وقوع تعديات على أراضٍ حكومية في وادي نمار بمدينة الرياض، ووضع لوحة (أملاك خاصة) بهدف تملكها بشكل مخالف للأنظمة والتعليمات.

وحددت الهيئة، بعد التحري والتحقق الميداني، نطاق التعديات بالوادي والتي تزيد مساحته عن (20) مليون متر مربع وتبلغ قيمتها التقديرية أكثر من مليار ريال، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية، وإزالة جميع التعديات من قبل الجهات المختصة.

وفي سياق متصل، اكتشفت الهيئة، وبالتعاون مع الجهات المختصة، عدداً من التجاوزات والمخالفات النظامية في إجراءات استخراج صك استحكام لأرض أخرى في ظهرة نمار بمدينة الرياض تزيد مساحتها عن (1.300.000) متر مربع، وتم على إثر ذلك نقضه من قبل المحكمة القضائية المختصة.

ومن جهة أخرى، كشفت الهيئة، وبالتعاون مع الجهات المختصة، واقعة تزوير صك لأرض بيضاء تقع جنوب محافظة المزاحمية بمنطقة الرياض مساحتها حوالي (19) مليون متر مربع، باسم إحدى الشركات الخاصة، رغم أن تلك الأرض مخصصة لإقامة كليات جامعية عليها، وتم إحالة القضية إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية.