عادل الحربي (صدى):

أعلنت هيئة الزكاة والدخل عن 4 شروط لحسم الديون المعدومة من الوعاء الزكوي، لافته إلى أنها تتضمن ألا تكون هذه الديون على جهات مرتبطة بالمكلف وأن تلتزم بالتصريح عنها في حال تم تحصيلها.

وأوضحت الهيئة أن الشروط تتمثل في ” أن يكون سبق التصريح عنها ضمن إيرادات المنشأة في سنة استحقاق الإيرادات، وأن تكون ناتجة عن ممارسة النشاط، كما تقدم المنشأة شهادة من محاسب قانوني تفيد بشطب هذه الديون من الدفاتر بموجب قرار من صاحب الصلاحية “.

كما أشارت إلى إلزام الشركات القابضة والمنشآت التابعة لها بالداخل والخارج بتقديم حسابات وإقرار زكوي موحد، لافته إلى إخضاع القروض طويلة الأجل لغرض الاستثمار الزراعي إلى الزكاة متى حل عليها الحول، ولا يجوز حسم حصة الموظف في صناديق التقاعد أو التوفير والإدخار من الوعاء الزكوي.

وكانت الهيئة لفتت إلى أنه على المنشآت التي تتجاوز إيراداتها السنوية 40 مليون ريال تقديم إقرارتها الضريبية بشكل شهري قبل نهاية الشهر الذي يلي الفترة الضريبية المحددة، بينما المنشآت التي تساوي إيراداتها السنوية 40 مليون ريال وأقل تقدم إقراراتها الضريبية كل 3 أشهر.