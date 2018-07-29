هارون كمارا في طريقه إلى الاتحاد

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر، عن اقتراب لاعب القادسية هارون كمارا ” مواليد ” ، من الالتحاق بصفوف نادي الاتحاد؛ حيث لا تزال المفاوضات جارية حول مبلغ الصفقة بين الناديين.

وأكدت المصادر، أن الفريقين قريبان من الاتفاق على انتقال اللاعب للاتحاد؛ لينضم إلى صفقات العميد التي أعلن عنها مؤخرًا وكان آخرها الدولي منصور الحربي وعلي الزقعان الذين انضما إلى معسكر الفريق في النمسا.

وعلى جانب آخر، وجه المدرب الأرجنتيني رامون دياز، بإحالة لاعبي الفريق الكروي الأول إلى صالة الحديد بهدف أداء تدريبات لياقية وإطالة للعضلات بعد مباراة الفريق يوم أمس الأول أمام الوحدة الإماراتي والتي انتهت بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفي الحصة المسائية أجرى الفريق مناورة على كامل الملعب.