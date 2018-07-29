جامعة الحدود الشمالية تعلن نتائج الدفعة الأخيرة للقبول الجامعي

عرعر(صدى):

أعلنت جامعة الحدود الشمالية اليوم نتائج ترشيح الدفعة الثالثة والأخيرة من الترشيحات والترقيات للطلاب والطالبات المتقدمين للقبول بالجامعة للعام الجامعي 1439/1440هـ .

وطالبت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة جميع المتقدمين الدخول على موقع الجامعة الإلكتروني هنا لمعرفة نتيجة القبول من عدمه، وتأكيد القبول خلال الفترة من 16 إلى17 ذو القعدة للعام الحالي ، حيث أن عدم تأكيد القبول يعني استغناء الطالب أو الطالبة عن المقعد وعدم رغبته في القبول .