بالصور.. ” الرجال شبشب ” .. أخطاء فادحة للترجمة الحرفية تثير السخرية

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

يقع العديد من الأشخاص في أخطاء فادحة وكارثية في الترجمة نتيجة لقلة حيلتهم أو لجوءهم إلى أماكن غير مؤهلة في الترجمة وعرض الإعلانات الخاصة بمنتجاتهم وسلعهم؛ مما يجعل الأفراد بدلًا من أن يتداولوا المنتج كشيء أعجبهم؛ فإنهم يسخرون منه ومن المعلن.

وتسببت الترجمة الحرفية لجمل في اللغة الإنجليزية، في العديد من الأخطاء، وذلك مثل ” ملفات تعريف الارتباط ” التي تعرّف كعكات معروضة في أحد المحلات، كترجمة حرفية لـ ” cookies ” ، أو ” لبنة النفط ” التي تترجم اللبنة الموضوعة في الزيت، أو احتواء أحد أجهزة الكمبيوتر المعروضة على مرض السل، وأيضًا لوحة ” سيدات النعال ” التي وُضعت في أحد المحلات ترجمةً لـ ” ladies slipper ” ، ليأتي المعارضون من النساء بلوحة أخرى مشابهة ” الرجال شبشب ” ترجمةً لـ ” men slipper “.

وأرجع البعض السبب الرئيسي في تلك الأخطاء إلى اعتماد ترجمات التطبيقات السريعة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي إلى تحويل الكلمة ” حرفيًا ” من لغة إلى لغة، دون اعتبار دقيق للسياق أو التراكيب النحوية واللغوية، ما يقدم كلمات على أخرى أو يأخذ معاني مختلفة لكلمة متعددة المعاني.