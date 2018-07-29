” هدف ” يطرح وظائف بالتعاون شركة وطنية ويعقد دورات تدريبية للمتقدمين

فاطمة المالكي(صدى):

عقد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) في مقره بمدينة الرياض، لقاءً وظيفياً للباحثين عن عمل المسجلين في البوابة الوطنية للعمل ” طاقات ” بالتعاون مع الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل المحدودة، وذلك للالتحاق بوظائف متنوعة.

وقدّم ” هدف ” بالتعاون مع الشركة ، برامج تدريبية وتأهيلية وإرشادية للمتقدمين على الفرص الوظيفية، وذلك في إطار الشراكة مع القطاع الخاص لتزويد القوى الوطنية بالمهارات والمعارف الأساسية تلبيةً لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل.

ويأتي هذا النوع من اللقاءات امتداداً لبرامج توظيف سابقة عقدت في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة، وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة، لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.