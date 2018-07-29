” من أراد إسعادي لا يحمل سلاحا ” .. رسالة عريس للمدعوين في زفافه
في واقعة غريبة من نوعها، أرسل عريس في منطقة جازان، رسالة إلى المدعوين في ليلة زواجه، يطالبهم فيها بعدم حمل السلاح في تلك الليلة.
وقال العريس في رسالته: ” من أراد أن يسعدني ويفرحني فالفرحة بشوفتكم سالمين ومغادرتكم آمنين ” ، وذلك بعد تكرار الحوادث التي شهدتها المنطقة بسبب إطلاق النيران في حفلات الزواج.
ومن جانبه، أوضح أحد أقارب عريس جازان، أن العريس حرص على تذكير المدعوين وذلك بعد تكرار الحوادث المأساوية في مناسبات الزواج، نتيجة إطلاق الأعيرة النارية على سبيل الفرحة، لافتًا إلى أنها عادة قديمة لايزال يتمسك بها كثيرًا من سكان المنطقة.
فيما بيّن أن إمارة جازان، أكدت على منع استخدام الأسلحة النارية في مناسبات الأفراح، في حين يتم رصد متجاوزين في قصور الأفراح والاستراحات، والتي يقع الكثير منها في وسط المدن المكتظة بالسكان، مما يؤدي لحوادث عديدة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50612 ] نشر منذ 2 ساعتين
كلامه معقول ,,,
ماجد[ عدد التعليقات: 2265 ] نشر منذ 2 ساعتين
حمل السلاح في الزواجات ”
ظاهره من اسواء المظاهر
وعاده سيأه”غير مرغوب فيها
الزواج::
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محبه
مساعدة العريس بما تجود به نفسك “”
وليست “”مهايطه
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1529 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههه
البعض يكتب في بطاقات دعوة النساء
(ممنوع اصطحاب الأطفال)
فالآن لازم يكتب على بطاقات دعوة الرجال (ممنوع اصطحاب السلاح)
عمار[ عدد التعليقات: 1106 ] نشر منذ 2 ساعتين
المفروض مثل ما يكتبون في كرت الدعوة ممنوع حمل الجوال والجوال مظلوم بينهم المفروض دعوة الرجال يكون فيها ممنوع حمل السلاح ويخلون واحد عند الباب اللي معاها سلاح يمنعونه وعسى محد جا زواج اذا كان بيقلبه احزان
شجون[ عدد التعليقات: 1103 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله كلام عاقل الله يقوم حظه و يوفقه
محمد[ عدد التعليقات: 238 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله لو انا بالمكسيك
بلاش اكشن
همس[ عدد التعليقات: 396 ] نشر منذ 1 ساعة
كلام سليم لسلامة ارواح الناس
طلال[ عدد التعليقات: 2321 ] نشر منذ 1 ساعة
متى تنتهي مظاهر التخلف
حمل السلاح ليس قوة ولا رجولة
لا أعلم ما دخل هذه الظاهرة بالتعبير عن الفرح !!
شمس[ عدد التعليقات: 1529 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يسترها علينا وعلي الجميع يارب