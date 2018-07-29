” من أراد إسعادي لا يحمل سلاحا ” .. رسالة عريس للمدعوين في زفافه

تركي السالم(صدى):

في واقعة غريبة من نوعها، أرسل عريس في منطقة جازان، رسالة إلى المدعوين في ليلة زواجه، يطالبهم فيها بعدم حمل السلاح في تلك الليلة.

وقال العريس في رسالته: ” من أراد أن يسعدني ويفرحني فالفرحة بشوفتكم سالمين ومغادرتكم آمنين ” ، وذلك بعد تكرار الحوادث التي شهدتها المنطقة بسبب إطلاق النيران في حفلات الزواج.

ومن جانبه، أوضح أحد أقارب عريس جازان، أن العريس حرص على تذكير المدعوين وذلك بعد تكرار الحوادث المأساوية في مناسبات الزواج، نتيجة إطلاق الأعيرة النارية على سبيل الفرحة، لافتًا إلى أنها عادة قديمة لايزال يتمسك بها كثيرًا من سكان المنطقة.

فيما بيّن أن إمارة جازان، أكدت على منع استخدام الأسلحة النارية في مناسبات الأفراح، في حين يتم رصد متجاوزين في قصور الأفراح والاستراحات، والتي يقع الكثير منها في وسط المدن المكتظة بالسكان، مما يؤدي لحوادث عديدة.