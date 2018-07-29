” بوبا للتأمين ” عن إلغاء العقد مع الصحة: يخص الوزارة فقط

نايف السالم(صدى):

ألغت شركة ” بوبا العربية للتأمين ” العقد المبرم مع وزارة الصحة، بما يتضمن ذلك توقف خدمات تغطية التأمين في المنشآت الصحية العامة المملوكة والتابعة لوزارة الصحة فقط.

وأوضحت شركة بوبا أن إلغاء العقد مع وزارة الصحة لا يخص الشبكة الطبية المعتادة من المستشفيات والمستوصفات الخاصة والمستشفيات الجامعية ومستشفيات الحرس الوطني وجميعها تعمل بشكل طبيعي.

وأضافت في بيان لعملائها، أن علاج وخدمة عملاء الشركة من منسوبي الشركات وعائلاتهم مستمر وبدون أي تأثير كالطريقة المعتادة، حسب شبكة كل وثيقة وحسب العقود المتفق عليها.