الدكتور رياض آل عقران أمينا عاما لغرفة أبها

حسين العلي(صدى):

صدر قرار مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأبها بتعين الدكتور رياض بن أحمد آل عقران امينا عاما للغرفة .ويأتي هذا القرار في إطار التزام الغرفة بدفع وتطوير مسيرة عملها وترقية منظومة خدماتها وتطوير برامجها وأعمالها ومبادراتها إداريًا وتنظيميًا وماليًا بما يعزز خططها وأدوارها الخدمية والتنموية والمجتمعية ويحافظ على مكتسباتها الوطنية المتميزة التي تحققت لقطاع الأعمال بعسير .

هذا و قد رفع ال عقران شكره لمجلس ادارة الغرفة على هذه الثقة و انه سيسعى الى تنفيذ خطة المجلس و تطوير بيئة العمل بالغرفة و أنه سيعمل من أجل خدمة قطاع الأعمال ومجتمع عسير مؤكدًا التزامه بدفع مسيرة الغرفة وإثراء تجربتها الرائدة في تعزيز الحراك التنموي وخدمة القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية وتبنّي سبل التواصل والتعاون من أجل دعم الإبداع والابتكار والتجدّد في خدمة مجتمع الأعمال بعسير .