خروج قطار ركاب عن مساره بمصر وإصابة 6 أشخاص

القاهرة(صدى):

خرج قطار ركاب عن مساره وسط محافظة أسوان المصرية ما أدى إلى إصابة 6 أشخاص حالتهم مستقرة.

وذكرت وكالة الشرق الأوسط أن القطار كان قادم من القاهرة، باتجاه محافظة أسوان، خرج عن مسارة أمام قرية سلوا شمال أسوان.

وأفاد وكيل وزارة الصحة بأسوان الدكتور إيهاب حنفي من جانبه بأنه تم نقل المصابين الستة إلى مستشفى كوم أمبو المركزي لتلقي العلاج، وأن إصابتهم تنوعت ما بين رضوخ وكدمات، مؤكدًا أن حالتهم مستقرة.

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن قطار الركاب رقم 982 تعرض لسقوط الجرار وبعض العربات بين محطتي سِلَوِي وكاجوج على خط القاهرة/ السد العالي.