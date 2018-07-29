وحدة الحماية الاجتماعية بالطائف تقيم أمسية ثقافية أدبية

نايف السالم(صدى):

أقامت وحدة الحماية الاجتماعيه بالطائف يوم الخميس الموافق ١٣/ ١١ / ١٤٣٩ بالتنسيق مع مشرفة البرامج والأنشطة الأستاذة /عُلا الغامدي أمسية ثقافية أدبية ألقتها الاستاذة / وفاء سالم الغامدي والتي كان الهدف منها إقامة حوار ثقافي أدبي مع المستضافات من خلال تعريف الكاتبة بنفسها وبأهمية القراءة ودورها في التحريض على الكتابة الإبداعية .

كما أتاحت الكاتبة فرصة للمستضافات لطرح الأسئلة حول كتابها،(التحليق بعيدًا) والذي قامت بإهداء وتوقيع نسخة خاصة بكل مستضافة

كما تحدثت كل واحدة منهن عن طموحها وأحلامها .

ثم قدمت الكاتبة العديد من الهدايا التذكارية للمستضافات .

وفي ختام أمسيتنا ابدت المستضافات اعجابهن بمثل هذه الأمسيات الأدبية واللقاءات الثقافية وأنها فرصة لإثرائهن ثقافيًا وأدبيًا .

وتم تقديم شهادة شكر وتقدير للكاتبة من إدارة وحدة الحماية الاجتماعية بالطائف.