بالصور.. عدسة مهرجان أبها للتسوق تقتنص مشاهد مختلفة للزوار

محمد بن طحيطح(صدى):

يتجول زوار مهرجان أبها للتسوق ” 20 ” بين ساحاته ومعارضه المتنوعة وسط أجواء مميزة تمتاز بها منطقة عسير ومدينة أبها خلال موسم الصيف .

وسط هذا التجول الممتع تختلف المشاهد وكانت ” عدسة المهرجان ” تقتنص اللحظات الممتعة للزوار وتوثق لحظاتهم المرحة وسعادتهم الغامرة ونظرات التفاؤل ، أيضا استقبالهم قطرات المطر بالإبتسامة الساحرة كسحر أجواء فاتنة الجنوب ” أبها ” .

نعرض لكم أبرز ما جاء في ” صيد الكاميرا ” للمركز الإعلامي للمهرجان لنشارككم تفاصيل متنوعة تظهر تعابير مختلفة لزوار مهرجان أبها للتسوق والنصيب الأكبر منها للأطفال في صور تتجلى بها العفوية والبراءة ترافقها جمالية الثغور الباسمة ورؤيتهم في اللحظات الهادئة أو المندهشة أو المفعمة بالحيوية ، لتكون الصورة هي ” الحدث ” ومن ” يتحدث ” ويكون الوصف والتعليق وفقا لمخيلة المشاهد .