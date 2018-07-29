تعليق مخرجة سعودية على استعدادها للعمل مع الإسرائيليين

أماني الغامدي(صدى):

استنكرت المخرجة السعودية، هيفاء المنصور، تصريحات منسوبة لها، في صحيفة ” يديعوت أحرونوت ” الإسرائيلية، نشرت أمس السبت،زعمت أنها أجرت لقاءا معها.

وزعمت الصحيفة أن المنصور صرحت بأنها لا تستبعد التعاون فنيا مع سينمائيين إسرائيليين في المستقبل.

وكذبت هيفاء المنصور كل ما نسب على لسانها في الصحيفة ، قائلة: ” للتوضيح، أنا في مرحلة تروجية لأفلام أمريكية حاليا ويقابلوني صحفيين من كل أنحاء العالم، و في أحيان كثيرة يسألونني هل ممكن تعملين مع إسرائيل وردي دائما واضح أنا أعمل فقط مع الدول المسموح بها بشكل رسمي ” .

وأضافت : ” لكن الصحافة وأنتم خير العارفين يحبون البهارات، لكم كل الود ” .