بالصور.. بلدية المعابدة الفرعية تنفذ العديد من الازالات

حسين العلي(صدى):

باشرت بلدية المعابدة الفرعية مهامها وجولاتها المستمرة فيما يخص مراقبة التعديات على الأراضي واسفرت الجولة التي نفذت في الاسبوع الماضي عن ازلة عدداً كبيراً من المباني والأحواش المخالفة والمقامة بطرق عشوائية وبدون صكوك شرعية .

وحذرت أمانة العاصمة المقدسة من التعدي على الأراضي العامة والبناء بطرق عشوائية مخالفة والتي تشكل خطراً على السكان وتشويهها للمنظر العام ، مؤكده إلى أنها لن تتهاون في إزالة هذه المخالفات وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين .

يذكر إن الفرق الميدانية نفذت في الاسبوع الماضي حملةً أزالت خلالها عدد 4 من العمائر تحت الانشاء لوجود مخالفات بناء عليها , وعدد 3 أحواش مخالفة حديثة البناء ، وجميعها عبارة عن تعديات على الممتلكات العامة وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات لضمان عدم تكرارها.

وتشير الأمانة إلى أن هذه الجولات الرقابية التي تنفذها البلديات الفرعية تأتي إنطلاقاً من التوجيهات الصادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات والعمل على إزالة أي تعديات على الأراضي والممتلكات العامة.