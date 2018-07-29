بالصور.. ضبط عدد من المواد الغذائية قابلة للتوزيع

حسين العلي(صدى):

ضبطت الفرق الرقابية في بلدية الشوقيه الفرعية بمكة المكرمة عدد 3 ثلاجات دينه محمله من اللحوم ، استغلتها عدد من العمالة الوافدة تمهيدًا لتوزيعها على المحلات والمطاعم بالمنطقة.

وباشرت الموقع فرقة من البلدية بإشراف مدير إدارة الخدمات الأستاذ / مشهور العويضي ، وتمت مصادرة كامل الكميات الموجودة والتي قدرت بحوالي 100 كرتون كبده اغنام ، و شملت 25 كيس رز بسمتي ، و 400 كرتون شرائح سمك ، 200 كرتون خضار مشكله ، و300 كرتون دجاج وتم على الفور إتلافها وفق الطرق الصحية المتبعة.

وقال المهندس / ممدوح عراقي رئيس بلدية الشوقيه الفرعية ، إن المراقبين يبذلون جهوداً كبيرة في المحافظة على الإصحاح البيئي والتأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة.

والمتداولة في الأسواق ؛ وذلك من خلال الحملات والجولات التفتيشية المستمرة على كافة المواقع والمحلات المتعلقة بالصحة العامة في كامل المنطقة الواقعة داخل نطاق خدمات حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين ، وتهيئة الأجواء الصحية الآمنة لهم.