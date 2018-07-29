” سبتمبر بلا تصفح ” لمواجهة إدمان مواقع التواصل الاجتماعي

لندن(صدى):

لمواجهة ظاهرة إدمان تصفح مواقع التواصل الاجتماعي، التي باتت منتشرة بشكل واضح بمختلف أنحاء العالم، قررت الجمعية الملكية للصحة العامة في بريطانيا تشجيع مدمني مواقع التواصل الاجتماعي على استعادة السيطرة، من خلال التوقف التام عن تصفح هذه المواقع على مدار شهر كامل.

وتعتقد الجمعية أن الابتعاد عن مواقع التواصل يمكن أن يساهم في الحد من الأرق، ويساعد في تعزيز العلاقات الاجتماعية، والصحة العامة.

وترى هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا أنه من الصواب تسليط الضوء على دور الإعلام الاجتماعي في تفاقم مشاكل الصحة العقلية لدى الشباب.