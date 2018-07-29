بالفيديو.. سليمان الماجد يوضح حكم عدم الصلاة على الجنين الميت
أجاب قاضي الاستئناف عضو مجلس الشورى السابق، الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد، على سؤال حول حكم عدم الصلاة على الجنين الذي توفي ببطن أمه وعمره 9 أشهر.
وأوضح الماجد خلال برنامج ” يستفتونك ” ، أنه لاشيء عليهم في ذلك، مشيرًا إلى أن أقصى مدة يمكن فيها الصلاة على السقط هي شهر.
#يستفتونك مع الشيخ سليمان الماجد @FaisalJuthayyan @s_almajed
حكم عدم الصلاة على الجنين الميت صاحب 9 أشهر؟ https://t.co/muqnspC6dU pic.twitter.com/qkfgDf2V6U
— قناة الرسالة (@alresalahnet) July 28, 2018
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