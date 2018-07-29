بالفيديو.. سليمان الماجد يوضح حكم عدم الصلاة على الجنين الميت

عادل الحربي (صدى):

أجاب قاضي الاستئناف عضو مجلس الشورى السابق، الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد، على سؤال حول حكم عدم الصلاة على الجنين الذي توفي ببطن أمه وعمره 9 أشهر.

وأوضح الماجد خلال برنامج ” يستفتونك ” ، أنه لاشيء عليهم في ذلك، مشيرًا إلى أن أقصى مدة يمكن فيها الصلاة على السقط هي شهر.