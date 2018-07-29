وظائف شاغرة بالصندوق السعودي للتنمية

فاطمة المالكي(صدى):

كشف الصندوق السعودي للتنمية عن توفر وظائف شاغرة من المرتبة الخامسة وحتى المرتبة العاشرة عن طريق المسابقة الوظيفية حسب الشروط الواردة في نظام الخدمة المدنية.

يأتي ذلك خلال الفترة من 1439/11/16هـ حتى 1439/11/20هـ.

وجاءت الوظائف بالمسميات التالية:

_مصمم برامج أول ” المرتبة العاشرة ” .

_محاسب ” المرتبة التاسعة” .

_مهندس ميكانيكي ” المرتبة الثامنة ” .

_باحث تمويل ” المرتبة الثامنة ” .

_باحث تسويق ” المرتبة الثامنة ” .

_مهندس مدني مساعد ” المرتبة السابعة ” .

_محاسب مساعد ” المرتبة السادسة ” .

_أمين وثائق ومحفوظات ” المرتبة السادسة ” .

_كاتب في إدارة الموارد البشرية ” المرتبة الخامسة ” .

_مساعد إداري ” المرتبة الخامسة ” .

وعلى من يرغب في الدخول للمسابقة على الوظائف المذكورة ومعرفة الشروط المطلوبة من الإطلاع على موقع الصندوق من هـــنــا.