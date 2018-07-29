احتراق سيارة ووفاة قائدها إثر حادث تصادم بالمجمعة

علي القحطاني (صدى):

شهد طريق جلاجل بالمجمعة،مساء أمس السبت، حادثا مأساويًا، أسفر عن وفاة رجل، فيما نجت زوجته.

وتلقت عمليات الدفاع المدني بالمجمعة، بلاغا يفيد بوقوع حادث احتراق سيارة على طريق جلاجل.

وبوصول الفرق المنتقلة للموقع ،تبين أن الحادث عبارة عن اصطدام سيارة من نوع ” اكسنت ” بالصبات الخرسانية، إثر انحرافها، مما أدى إلى احتراق السيارة.

وتم نقل الزوجة المصابة عن طريق الهلال الأحمر لمستشفى الملك خالد بالمجمعة، وسلم الحادث للجهات الأمنية لمباشرته.