ضاحي خلفان يدعو على ” الحمدين ” ومن وقف معهما

أبو ظبي(صدى):

خصص نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان، مجموعة من الدعوات، اليوم الأحد، على نظام الحمدين، وأعوانه من صناع الإرهاب والمليشيات.

وقال خلفان في سلسلة تغريدات خصصها للدعاء على ولاة الأمر في قطر : ” حسبنا الله ونعم الوكيل على كل من خطط للربيع القطري وقاد تمردات الاخونجية ومولهم للفتنة، اللهم إحفظ الوطن العربي وسلمه من غدر الغادرين وشر الحمدين ” .

وتابع : ” اللهم ابعد الحمدين وفيصل وجمال ريال وكل محتال عن قطر.. فقد اسهموا في صناعة الربيع القطري المهلك لأمتنا بقيادة الحمدين ” .

وأضاف : ” ربنا منا الدعاء ومنك الإجابة.. اللهم ولي علينا الاخيار ولا تولي قادة التمرد والانشقاق والدمار الحمدين ومن وقف معهما في صناعة الارهاب والمليشيات المسلحة في الوطن العربي،الهي نسألك وطنا عربيا آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه.. فلا تجعل منه المشردين واللاجئين بأفعال الحمدين ” .

واستكمل : ” اللهم نسالك ان تنهض بأمتنا الى المقام الذي تستحق وان لا تواي عليها اشرارها.. فقد تولى الحمدين وبثا الشر فيها.. ربي كف شر الحمدين عن الوطن العربي.. لقد خططا وعملا على الصراعات والنزاعات والخلافات بكل ما اوتيا من مكر وخديعة حتى احدثا الوقيعة بين اهل الوطن الواحد ” .