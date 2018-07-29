حالة الطقس المتوقعة اليوم الاحد

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر تأثير الرياح المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق(الحدود الشمالية ،الشرقية ، الرياض نجران) .

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول الأمطار الرعدية المسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق (جازان ، عسير ، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية بسرعة 16 – 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج, بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط الموج.