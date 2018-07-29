بالفيديو.. فندق يساعد زوجًا خائنًا على الهروب من زوجته
ساعدت إدارة أحد الفنادق في كولومبيا، نزيل على الهرب من زوجته، بعد أن أمضى ليلة مع عشيقته، في الفندق.
وفي الوقت الذي كانت زوجة الرجل تنتظره في الخارج لمواجهته، سهل الفندق خروج الزوج الخائن من هذه الورطة، حيث علم احد العاملون في الفندق، بوجود امرأة تختبىء خلف الشجيرات خارج المبنى، وبعد حوالي ساعة ونصف، تلقوا مكالمة هاتفية من أحد النزلاء، يطلب فيها المساعدة للهرب من زوجته.
واتفق النزيل مع موظفي الفندق، على البقاء في الداخل، إلى حين مغادرة الزوجة، واستكشف الموظفون الموقع، وتأكدوا من خلو المكان، وبعد التأكد من مغادرة زوجته، خرج النزيل من الباب.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 18384 ] نشر منذ 38 دقيقة
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
يعني تعاونوا مع الزوج للحفاظ على عش الزوجيه
ولد الصحاااري[ عدد التعليقات: 98 ] نشر منذ 26 دقيقة
تف ع هالأشكال أنا اللي يحيرني وش اللي تحس فيه العشيقة وهي مجرد بنت شارع يروح لها في وقت فراغه ماعندها إحترام لنفسها يعني!!!!!!!