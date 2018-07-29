مصرع 9 حوثيين بينهم قيادي إثر محاولتهم لاختطاف شاب يمني

فهمي محمد(صدى):

لقي 9 من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية، مصرعهم، أمس السبت، جراء محاولتهم اختطاف شاب يمني، بمحافظة إب، جنوبي صنعاء.

وبحسب مصادر يمنية، حاول عناصر الحوثي اختطاف الشاب، قبل أن يواجههم بسلاحه، ويصيب مسلحين اثنين منهم، لينسحب المسلحون الحوثيون، ويتطوع المواطنون لنقل الجريحين إلى مدينة إب، لتلقي العلاج.

وعاد المسلحون مرة أخرى بعد تعزيز قواتهم بعربة عسكرية وعربة أخرى مدرعة، لاختطاف الشاب ذاته ،غير أن العربة العسكرية سقطت من أعلى منحدر جبلي، خلال طريقها إلى قرية الشاب، وقتل في الحادثة قيادي حوثي يدعى ” أبو حرس ” ومعه ثمانية آخرون.