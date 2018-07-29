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بالفيديو.. معجبة تهدي منشد مشهور هدية قيمتها 31 ألف ريال

بالفيديو.. معجبة تهدي منشد مشهور هدية قيمتها 31 ألف ريال
أماني الغامدي(صدى):

تفاجأ المنشد وأحد مشاهير تطبيق ” سناب شات ” فارس البشيري ،بقيام إحدى متابعينه بإهدائه هدية قيمتها 31 ألف ريال.

وعبر فارس من خلال مقطع فيديو عبر حسابه بـ ” سناب شات ” عن فرحته الكبيرة بتلقيه هدية غير متوقعة من إحدى متابعيه بعد معرفتها بعيد ميلاده.

وعرض قسيمة شراء الهدية من مول تجاري بقيمة 31 ألف ريال، معلقًا: ” ما أدري أيش أقول ” .


6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين

هذه دعوه للرذيله والفسق
بلا معجبه بلا كلام فاضي

[ عدد التعليقات: 50591 ] نشر منذ 1 ساعة

الامور في حدور وعمى امور ,,,,,,,,

[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 57 دقيقة

الفاحشة بين المسلمين والكل يعرف عقوبتها ،،

[ عدد التعليقات: 6387 ] نشر منذ 46 دقيقة

مين أين لك هذا حتى لو كان المبلغ بسيط لكن هؤلاء يحصلون على مبالغ مالية كبيرة ونتمنى مسألة من يهدر أمواله في أعمال شبه تافهه واستدعاء الفتاة أن كان صادق هذا السنابي وهل هي بكامل قواها العقلية أو تحويلها إلى حماية القاصرين

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