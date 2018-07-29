بالفيديو.. معجبة تهدي منشد مشهور هدية قيمتها 31 ألف ريال

أماني الغامدي(صدى):

تفاجأ المنشد وأحد مشاهير تطبيق ” سناب شات ” فارس البشيري ،بقيام إحدى متابعينه بإهدائه هدية قيمتها 31 ألف ريال.

وعبر فارس من خلال مقطع فيديو عبر حسابه بـ ” سناب شات ” عن فرحته الكبيرة بتلقيه هدية غير متوقعة من إحدى متابعيه بعد معرفتها بعيد ميلاده.

وعرض قسيمة شراء الهدية من مول تجاري بقيمة 31 ألف ريال، معلقًا: ” ما أدري أيش أقول ” .