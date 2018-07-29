بدون علم نتنياهو.. الكشف عن لقاء سري بين السفير القطري ومسؤولة إسرائيلية

القدس(صدى):

أسدلت وسائل إعلام عبرية ،أمس السبت، الستار عن لقاء سري، جمع السفير القطري في غزة محمد العمادي، و ” نافا بوكر ” نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود.

والتقت النائبة مع السفير القطري قبل بضعة أشهر في فندق بالقدس، بدون علم المؤسسة السياسية في إسرائيل، بما فيها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأوضحت وسائل الإعلام العبرية أن قطر تقوم بالوساطة بين حركة حماس وإسرائيل، في عدة ملفات منها ملف الأسرى والمفقودين الإسرائيليين الأربعة الذين بحوزة الحركة في القطاع.

يأتي ذلك في الوقت الذي يزايد فيه النظام القطري على الدول العربية في القضية الفلسطينية، ويرشق التهم على دول الاعتدال بشأن تطبيع مزعوم مع تل أبيب، بينما تستمر مساعي الحمدين في التطبيع مع إسرائيل على قدم وساق في كافة الأصعدة.