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مهرجان بلجرشي يحمل فتاة مسؤولية سقوطها من أحد الألعاب

مهرجان بلجرشي يحمل فتاة مسؤولية سقوطها من أحد الألعاب
إبراهيم الزهراني(صدى):

حمل مسؤولو مهرجان بلجرشي، فتاة عشرينية مسؤولية سقوطها من أحد الألعاب الكهربائية مؤكدين عدم تقيدها بقواعد السلامة.

وأُصيبت الفتاة بكسور إثر سقوطها من اللعبة ،الجمعة الماضية، بعد محاولتها للنزول من اللعبة أثناء تشغيلها.

من جانبه أكد وكيل محافظة بلجرشي عبدالرحمن بن ثفيد ،أن الفتاة تسلمت أحزمة الأمان وأدوات السلامة اللازمة، مشيرًا إلى أنه من حسن الحظ أن اللعبة التي بالأسفل كانت متوقفة في حينها وإلا كانت العواقب وخيمة، بحسب وسائل محلية.


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