” قياس ” يكشف مواعيد التسجيل في اختبار القدرات لطلاب الثانوية

عادل الحربي (صدى):

كشف المركز الوطني للقياس مواعيد فتح التسجيل لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية في أداء اختبار القدرات العامة الورقي، للفترتين الأولى والثانية.

وأوضح ” قياس ” أن يوم الاثنين الموافق ٣٠/ ٧/ ٢٠١٨م موعد لإتاحة التسجيل لجميع الطلاب ما عدا طلاب الصف الثاني الثانوي.

ويوم الاثنين الموافق لـ ٦/ ٨/ ٢٠١٨م موعدًا لتسجيل جميع الطالبات ما عدا طالبات الصف الثاني الثانوي، ويوم الاثنين الموافق ١٣/ ٨/ ٢٠١٨م سيتاح التسجيل لبقية الطلاب والطالبات.

وأشار المركز إلى أن ذلك جاء بناء على خطته في التحول إلى الاختبارات المحوسبة، وما يقابلها من تقليص للاختبارات الورقية، خاصة في المدن التي تتوافر فيها المقار المحوسبة.