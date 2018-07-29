مسؤول بالمطار: خسائر الهبوط الاضطراري تصل لـ 200 ألف دولار ويمكن أن يتحملها الراكب نفسه

حمود العنزي (صدى):

قال مراقب حركة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، نواف الطحيني، إن الهبوط الاضطراري للطائرات قد يكلف الخطوط من 10 آلاف دولار أمريكي إلى 200 ألف دولار.

وأوضح الطحيني أنه عند حدوث مشكلة في الجو أثناء الرحلة بين الركاب، أو بين راكب ومضيف، أو راكب ومضيفة، أو مضاربة، وتتسبب في إزعاج الركاب، وأضرار جسدية، يحدث هبوط اضطراري.

وأشار إلى أن هذا يكلف شركات الطيران من 10 آلاف إلى 200 ألف دولار أمريكي، ومن الممكن أن يتحمل ذلك الراكب نفسه.

وقد يشمل الهبوط الاضطراري حالات تعرض أحد الركاب لمرض أو حالة حرجة، ومشكلة بين الركاب، أو خلل فني في الطائرة، أو سوء الأحوال الجوية.