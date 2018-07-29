بالفيديو.. مواطنين يستغيثون بالمسئولين لدفن حفرة بحي لبن في الرياض

فهد بن عبدالله(صدى):

استغاث عدد من المواطنين ساكني شارع بريدة حي لبن بمدينة الرياض، اليوم السبت، بجريدة صدى أملًا في أن يجدوا حلًا لمشكلتهم والتي تلخصت في وجود حفرة عميقة بالحي، دون وضع أي إضاءات تحذيرية فى محيط الحفرة.

وتقدم المواطنين بعدد من الشكوى والبلاغات إلى أمانة الرياض حمل أحدهم رقم 180712406395 ، ومن جانبها تفاعلات الأمانة وردت على البلاغ قائلة ” تم تنفيذ طلبك رقم ” 180712406395 ” ، وهذا الحل تم عمل الصبات وشبك بلاستيكي من ثلاث جهات فقط .

وأضاف ” المواطنين ” ، أن هذا الحل لم يكن جيدًا بالشكل الكافي ولم يعالج المشكلة ككل، لأنه يوجد فتحات بالشباك سهل دخول الأطفال إليها، وتم تقديم بلاغ مرة أخري بالرقم 180712406999، وذلك للإفادة بأن الحل غير مرضي ، وجاء رد الأمانة هذه المرة بأنه تعذر تنفيذ طلبك.

وطالب ” المواطنين المتضررين ” ، الجهات المسئولة بضرورة دفن الحفرة ، أو وضع مصدات خرسانية من جميع الجهات لحماية الأطفال من السقوط بداخلها.