تكتيك التموضع والاستحواذ في كرة القدم

يدافع الفريق ب7 لاعبين ويهاجم ب6. ظهرت هذه الطريقة على يد الهولنديين في السبعينيات وهي تتطلب: لياقة عالية في الملعب كل الثقل يتحمله لاعبي الوسط الثلاثة مع تبادل الأدؤر والمراكز في خط الوسط بانسجام وتناغم لا يحس المتابع بوجود أي مشاكل بين لاعبي الوسط.

ويكون هناك لاعب من خط الوسط قادر على إدارة الفريق و صنع الفرص وتسجيل الأهداف لابد من ان يكون لاعبي الأطراف في الدفاع يعرفون مهامهم بشكل جيد وهي الدفاع أولا والهجوم عند وجود فرص حقيقة للهجوم ويكون التواصل في لعب الكرة خلف مدافعي المنافس في الفراغات وصنع الكرات العرضية بشكل دقيق وتبادل الأدوار مع الظهير الاخر بحيث ان صعود أحدهما يبقى الاخر مكانه منعا لحدوث الفرغات في الدفاع يحتاج الظهريين الى مميزات السرعة واللياقة العالية والذكاء وفن التواصل مع اللاعبين الاخريين.

أهمية لاعب الارتكاز في لعبة الاستحواذ: ـــ

هو صاحب المجهود الكبير والذي يتحتم عليه القيام بواجبات متعددة

• أولها دوره الدفاعي في منع الخصوم من المرور

• وافساد الهجمات

• يمنع التسديدات من خارج المنطقة،

• الرقابة على صانعي ألعاب الخصم.

• في الجانب الهجومي بنقل الكرة من الدفاع الى صانع اللعب والمهاجمين.

• تشكيل الزيادة العديدة للهجوم والدفاع.

لاعبي خط الوسط على اليمين وعلى اليسار هم من يصنعون الفارق بحلول فردية، وتمريرات القصيرة المتبادلة أو التهديف، هم في الغالب يتحكمون برتم المباراة بحيث يسرعون الرتم تارة ويبطئون اللعب تارة أخرى يصنعون الفرص للمهاجمين ويساندون الاظهرة في حالة الدفاع وفي الهجوم تجدهم يسددون ويهاجمون ؟

في كاس العالم ؟؟؟؟

2018فيما يبدوا لنا انه هناك طفرة جديدة في تكتيك كرة القدم والكثير من المحبين او العاشقين للعب التكتيكي والخططي يعتقدون ان تكتيك الاستحواذ هو التكتيك الحديث او المستحدث في كاس العالم 2018.

هذا التكتيك كان موجود من أيام الكرة الشاملة من الهولنديين .

اللعب التموضعي يعني التفوق العددي في التمركز وفي الضغط وفي الهجوم وفي الدفاع في جميع الحالات في الملعب .

التموضع هو التفوق على المنافس والتحكم في طريقة اللعب والسيطرة على مجريات المباراة ؟

هناك ملامح كثيرة لهذا التكتيك :ــ

• اللعب التموضعي هو نموذج للعب الذي يعتمد على البناء، هو أمر مقصود، مدروس، ويتم تنفيذه بشكل دقيق، مفسرو هذا النوع من اللعب يعرفون الاحتمالات المتوقعة الحدوث أثناء المباراة، وما هي الأدوار التي يجب أن يتولوها في كل وقت. بالطبع هناك مفسرين جيدين وهناك أفضل وأسوء منهم، هناك أيضاً لاعبين لم يستطيعوا أبداً التأقلم لهذا النموذج من اللعب، على الرغم من أنهم لاعبين رائعين وخدموا فرقهم بأشكال متعددة.

فلسفة كرة القدم الحديثة: ـــ

• الاستحواذ وسيلة وليست غاية

• الاستحواذ الإيجابي يصنع فراغات في دفاع المنافس

• يصيب المنافس بالإرهاق

• يصنع مساحات في خطوط المنافس الخلفية

• كل هذا الأمور تحصل بالتموضع والتمركز الجيد.

تكتيك يجلب الفوز والبطولات لكن يحتاج الى جهود كبيرة على المستوى البدني من اللاعبين وعامل التوفيق بشكل كبير.

أكبر عيوب هذه الطريقة هي في مواجهة فريق يلعب بنفس الطريقة؟

تصويبه :ـــ

(الاستحواذ السلبي سيخسرك المباراة لكل مدرب عليك بالتفكير في تغير التكتيك الذي تلعب به وابحث عن ما يناسب إمكانيات لا عبينك والأدوات الموجودة لديك).