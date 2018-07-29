شاهد.. مواطن يوثق إلقاء كمية كبيرة من أطعمة المناسبات على الأرض
وثّق مواطن، مقطع فيديو، يرصد إلقاء بعض الأطعمة الزائدة من إحدى المناسبات في طريق عقلة الصقور .
وأظهر المقطع، وجود كمية كبيرة من المفاطيح والأرز ملقاة على الأرض في عقلة الصقور التابعة لمنطقة القصيم .
ووجه المواطن خلال مقطع الفيديو الذي قام بتوثيقه، نداء لأمير القصيم يطالبه بتوجيه الجهات الخيرية لتفعيل مشروع حفظ النعمة ، لاسيما أنهم يطالبون منذ سنوات بإنشاء تلك الجمعية، مؤكدًا أن ” بطون المسلمون أولى من هذا المكان ” .
نوير[ عدد التعليقات: 916 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله
نوير[ عدد التعليقات: 916 ] نشر منذ 1 ساعة
الله لا يوفقهم
مغرد[ عدد التعليقات: 2024 ] نشر منذ 1 ساعة
تكفون اسجنوه وعذبوه بدون اكل الى رما ها الله يفقره انشا الله
زائر[ عدد التعليقات: 1604 ] نشر منذ 26 دقيقة
الرز تاكله الطيور واللحوم في حيونات ضاله تاكله يوم وان مافيه شي اللي رماه خابر ان فيه من ياكله
زائر[ عدد التعليقات: 1604 ] نشر منذ 24 دقيقة
الرز تاكله الطيور واللحوم في حيونات ضاله تاكله يوم وان مافيه شي اللي رماه خابر ان فيه من ياكله