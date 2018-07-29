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  3. شاهد.. مواطن يوثق إلقاء كمية كبيرة من أطعمة المناسبات على الأرض

شاهد.. مواطن يوثق إلقاء كمية كبيرة من أطعمة المناسبات على الأرض

شاهد.. مواطن يوثق إلقاء كمية كبيرة من أطعمة المناسبات على الأرض
سالم المطيري(صدى):

وثّق مواطن، مقطع فيديو، يرصد إلقاء بعض الأطعمة الزائدة من إحدى المناسبات في طريق عقلة الصقور .

وأظهر المقطع، وجود كمية كبيرة من المفاطيح والأرز ملقاة على الأرض في عقلة الصقور التابعة لمنطقة القصيم .

ووجه المواطن خلال مقطع الفيديو الذي قام بتوثيقه، نداء لأمير القصيم يطالبه بتوجيه الجهات الخيرية لتفعيل مشروع حفظ النعمة ، لاسيما أنهم يطالبون منذ سنوات بإنشاء تلك الجمعية، مؤكدًا أن ” بطون المسلمون أولى من هذا المكان ” .


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 916 ] نشر منذ 1 ساعة

لا حول ولا قوة الا بالله

[ عدد التعليقات: 916 ] نشر منذ 1 ساعة

الله لا يوفقهم

[ عدد التعليقات: 2024 ] نشر منذ 1 ساعة

تكفون اسجنوه وعذبوه بدون اكل الى رما ها الله يفقره انشا الله

[ عدد التعليقات: 1604 ] نشر منذ 26 دقيقة

الرز تاكله الطيور واللحوم في حيونات ضاله تاكله يوم وان مافيه شي اللي رماه خابر ان فيه من ياكله

[ عدد التعليقات: 1604 ] نشر منذ 24 دقيقة

الرز تاكله الطيور واللحوم في حيونات ضاله تاكله يوم وان مافيه شي اللي رماه خابر ان فيه من ياكله

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