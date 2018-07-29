شاهد.. مواطن يوثق إلقاء كمية كبيرة من أطعمة المناسبات على الأرض

سالم المطيري(صدى):

وثّق مواطن، مقطع فيديو، يرصد إلقاء بعض الأطعمة الزائدة من إحدى المناسبات في طريق عقلة الصقور .

وأظهر المقطع، وجود كمية كبيرة من المفاطيح والأرز ملقاة على الأرض في عقلة الصقور التابعة لمنطقة القصيم .

ووجه المواطن خلال مقطع الفيديو الذي قام بتوثيقه، نداء لأمير القصيم يطالبه بتوجيه الجهات الخيرية لتفعيل مشروع حفظ النعمة ، لاسيما أنهم يطالبون منذ سنوات بإنشاء تلك الجمعية، مؤكدًا أن ” بطون المسلمون أولى من هذا المكان ” .