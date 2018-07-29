” مياه الداير بني مالك ” ترفض إصلاح أنبوب مكسور وتمنع الأهالي من إصلاحه وتبقيهم عامين بلا مياه

فهد بن عبدالله(صدى):

تذمر سكان حي قسميل بمحافظة الداير بني مالك، من انقطاع مشروع المياه عن الحي منذ ما يقارب السنتين دون أن تحرك إدارة المياة ساكنًا لحل مشكلة الانقطاع.

و تواصل عدد من سكان الحي مع صحيفة ” صدى ” ، للتعبير عن غضبهم و تذمرهم من انقطاع المياه عن الحي منذ أكثر من سنتين؛ وذلك لوجود كسر في الأنبوب الذي يغذي الحي بالمياه مما دفعهم إلى استخدام صهاريج المياه على حساباتهم الشخصية .

كما أكدوا، أنهم عرضوا على إدارة المياه، إصلاح كسر الأنبوب على حساب السكان، الأمر الذي رفضته الإدارة، معبرين عن استغرابهم من عدم السماح لهم بإصلاح الأنبوب أو أن تقوم إدارة المياه باصلاحه بنفسها من باب مسؤوليتها، لتترك الحي بلا مياه وكأنها تعاقب سكان الحي.

وناشد سكان الحي، المسؤولين بالتدخل بعد أن رفضت إدارة المياه بالمحافظة حل مشكلة الانقطاع طول هذه المدة الطويلة، بالإضافة إلى رفضها القيام بمهمة إصلاح الأنبوب المنكسر، وكبدتهم خسائر مالية بدون أي حق، في الوقت الذي كان يجب أن تكون هي المبادرة في إصلاح الأنبوب المكسور في وقت قياسي.