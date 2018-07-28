بالصور.. المدينة الشبابية تواصل فعالياتها بدورتي بوصلة التفكير والتفكير الابداعي

حسين العلي(صدى):

ضمن فعاليات ملتقى المدينة الشبابية بجدة أقيمت على مدار اليومين الماضيين دورتين ،الأولى بعنوان بوصلة التفكير قدمها المدرب مصلح القرني تحدث خلالها عن أهمية التفكير لدى الإنسان وتقسيمات الدماغ وكيف يمكن تقويته سواء من خلال القراءة أو التغذية .

في المقابل قدم المدرب عبد الله خلف الغامدي دورة التفكير الإبداعي تفاعل معها الحضور حيث تحدث المدرب عن مهارات التفكير وأنواعه ومدى تنميته من خلال بعض المهارات التي من خلالها يمكن أن يحدث الإبداع .

حضر الدورتين ٩٣ متدربا شاركوا بفاعلية وتميز في ختامها قدم مدير الملتقى خالد سالم باوزير الدروع والشهادات للمدربين وشكرهم على عطائهم ومشاركاتهم .

وتختتم البرامج التدريبية برعاية ودعم مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية غدا بدورتين الأولى بعنوان إدارة الأولويات للمدرب محمد العمري والثانية بعنوان إدارة الوقت والحياة للمدرب حسن المعشي .

ختاما ذكر الاستاذ حسن أحمد الزهراني المشرف على الدورات التدريبية ان هناك جوائز قيمة للحضور إضافة إلى مسابقة عامة للجمهور تصل جوائزها الى ١٢ جائزة مقدمة من الداعم للمشاركين ويمكن المشاركة من خلال الحساب على تويتر .

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