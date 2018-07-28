بالصور.. الفتح يبدأ أولى تدريباته في المعسكر الإعدادي بسلوفينيا

ماجد محمد(صدى):

أجرى فريق نادي الفتح، اليوم السبت، أولى تدريباته المسائية في المرحلة الإعدادية الثانية، بالمعسكر الإعدادي المقام بسلوفينيا.

ومن جانبه ألتقى مدرب الفريق ” فتحي الجبال ” باللاعبين وحثهم على أهمية المرحلة القادمة.

انطلقت التدريبات بتمارين الإحماء وتمارين لياقية متنوعة باستخدام الكرة، وطبق المدير الفني مناورة كروية على منتصف الملعب، واختتمت بعدها التدريبات بتمارين الاستشفاء العضلي.

ويواصل الفريق تدريباته غدًا الأحد على فترتين صباحية ومسائية.