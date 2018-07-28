مهرجان الورد والفاكهة 39 بتبوك يكشف التنوع في التجارب التشكيلية بين مبدعي المملكة

محمود البلوي(صدى):

شهد مهرجان الورد والفاكهة 39 والذي يظ واصل فعالياته بمنطقة تبوك، حراكاً فنياً لافتاً بين فناني المملكة، إذ برزت جماليات الفن المعاصر من خلال معرض ” لمسة فن” الذي ضم 160 عملاً فنياً , ما بين لوحات وصور فوتوغرافية ومجسمات، إضافة إلى الخط العربي، لفنانين من مختلف المناطق .

وميز الأعمال المشاركة الروح المعاصرة والفن حديث، إذ تنوعت ما بين المدارس الفنية الواقعية والتأثيرية والتعبيرية، لتمثل الجيل المقبل من الفن التشكيلي السعودي المعاصر.

ويشرف على المعرض الذي يقام بمقر المهرجان في منتزه الأمير فهد بن سلطان بمدينة تبوك الفنان التشكيلي الدكتور أحمد الحربي الذي تطرق إلى المستوى العالي لغالبية المشاركين في المعرض وما يمتلكونه من موهبة وقدرة على التنوع والإبداع، مؤكداً أن جميع الأعمال قوية ومختارة بشكل متقن، وتبرز الطابع الخاص لكل فنان وفنانه .

وأضاف : أن في هذا الوطن ومنطقة تبوك على وجه التحديد مواهب وطاقات مميزة تحتاج إلى الانطلاقة بشكل أكبر ، ومنح الفرصة والتشجيع، وهذا مالمسوه من خلال مهرجان الورد والفاكهة الذي أتاح لزواره التعرف على الجانب الإبداعي للمشاركين .

وقال : إن عدد المشاركين والمشاركات في معرض ” لمسة فن ” قد تجاوز السبعين فنانا وفنانة ، منهم 63 تشكيليين وأربعة عشر فوتوغرافي ، إضافة إلى المشاركين في فعاليات الرسم المباشر التي يقيمها المعرض يوميا ويشارك فيها الزوار ومحبي الفنون التشكيلية بمختلف مدارسها ، مشيرا إلى ان التجارب المتنوعة للمشاركين , جمعت أكثر من أربعة مدارس فنية كما تنوعت الموضوعات الفنية التي أعطت طابع جميل للمشاهد والزائر للمعرض وما وصل الية الفن في منطقة تبوك على وجه المثال لا الحصر , بمساندة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة , الذي دفع بفناني المنطقة للوصول إلى المنصات العالمية .

إلى ذلك يقدم مهرجان الورد والفاكهة في نسخته السادسة جملة من الفعاليات التي تتجاوز الأربعين فعالية ستمر لمدة عشرة أيام , هيئها مجلس التنمية السياحية بالمنطقة ممثلا بفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بتبوك وبمشاركة الجهات الحكومية بالمنطقة ، بواقع ٧ ساعات يوميا تضم في طياتها جهد كبير من العمل الذي يبذل للإرتقاء بمستوى الخدمات التي يتطلع لها أهالي وزوار مدينة تبوك والمقيمين فيها .