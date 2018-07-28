أزمة في البيت الأبيض بسبب مشاهدة ميلانيا قناة لا يحبها ترامب !

واشنطن(صدى):

اهتمت وسائل الإعلام الأمريكية بتسليط الضوء على خلاف داخل أسوار البيت الابيض بين ترامب وزوجته ميلانيا.

وكان الرئيس الأمريكي ترامب وجد ميلانيا تشاهد قناة ” سي إن إن ” ، وهي قناة لا يحبها ويصفها دائمًا بأنها مصدر أخبار كاذبة.

وغضب ترامب من طاقمه لعدم اتباعهم القاعدة التي تنص على أن حاشية البيت الأبيض عليهم أن يبدأوا كل رحلة بفتح قناة ” فوكس نيوز ” ، وهي شبكته التلفزيونية المفضلة.

وفي هذا السياق أكدت ستيفاني غريشام، المتحدثة باسم ” سيدة أمريكا الأولى ” ، ميلانيا ترامب، أنه من حق ” السيدة الأولى ” مشاهدة أي قناة ترغب فيها، بحسب وكالة أنباء ” أسوشيتد برس ” .

وهاجمت ” ستيفاني ” الصحفيين لاهتمامهم بمثل هذا الأمر المتعلق بقناة ميلانيا المفضلة قائلة : ” ربما نرغب في التحدث عن 160 ألف طفل يخرجون من المدرسة كل يوم خشية التعرض للبلطجة والمضايقات، أو أن 280 ألف طالب يتعرضون شهريا للعنف الجسدي في المدارس، وهي قضايا دائما ما تعمل ميلانيا ترامب على إلقاء الضوء عليها ” .

وتابعت : ” بالمناسبة، يبدو من السخيف أن تهتموا بشأن القناة التي تشاهدها ميلانيا ترامب على التلفزيون ” .