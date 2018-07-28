أمن الدولة: فتح باب التسجيل للالتحاق بمعهد التدريب غدًا الأحد

علي القحطاني(صدى):

كشفت الإدارة العامة للشؤون الفنية برئاسة أمن الدولة، اليوم السبت، عن فتح باب القبول والتسجيل لحملة شهادة الثانوية العامة أو الثانوية بنظام المقررات ” علوم طبيعية ” ، للالتحاق بالدراسة في معهد التدريب للحصول على دبلوم الدراسات الفنية ونظم الاتصالات.

وأكدت ” رئاسة أمن الدولة ” ، أن التسجيل متاح بدءًا من غدًا الأحد في الساعة العاشرة صباحًا ومستمر حتى يوم الخميس الموافق20 /11/ 1439 هـ.

وأوضحت ” رئاسة أمن الدولة ” ، أن مدة الدراسة سنتان حيث يحصل الطالب بعد اجتيازه البرنامج الدراسي بنجاح على شهادة ” دبلوم الدراسات الفنية ونظم الاتصالات ” ومكافأة شهرية قدرها 1000 ريال، وتأمين سكن للطالب القادم من خارج الرياض إضافة لتأمين العلاج الطبي في مستشفى قوى الأمن الداخلي بالرياض.

وأشارت ” رئاسة أمن الدولة ” ، إلى أنه على المتقدم تحري أهمية الدقة في تعبئة نموذج طلب الالتحاق، علمًا بأنه سوف يتم استبعاد أي طلب يحتوي على معلومات غير صحيحة موضحة أن حصول المتقدم على رقم طلب لا يعني القبول.

وبيّنت أنه للإطلاع على الشروط والتقديم يرجي زيارة بوابة التوظيف لوزارة الداخلية هنــــا .