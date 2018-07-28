ضاحي خلفان : ستمر على قطر سبع سنوات عجاف

طلال الضوي(صدى):

قال ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي السابق أن قطر ستعود لدول التحالف ولكن بعد مرور سبع سنوات عجاف ، مؤكدا أنه لن يكف عن التغريد ضد قطر إلا في حال ابتعادها عن دعم الإرهاب.

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وأوضح ” خلفان ” خلال سلسلة تغريدات عبر تويتر : “‏ ستمر على قطر سبع سنوات عجاف حتى تسقط البشوت من على الأكتاف.. بعدها ستعود قطر للتحالف مع أفضل الأحلاف.. المملكة والامارات.. ولكن تحت راية حاكم آخر هذا والله أعلم ” .

وأضاف: “يتساءل بعض الجماعات و المرتزقة من زلمات عزمي بشارة الى متى سأبقى اغرد ضد قطر..والجواب الى ان تكف قطر عن دعم الارهاب وتمويله ودعم المليشيات في الوطن العربي الخارجة على الحكومات العربية..وإلى أن تعود قطر إلى قطر خليفة بن حمد.. يومها ستكون قطر هي العضو غير المخرب في التعاون الخليجي ” .