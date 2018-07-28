بالفيديو.. من اليمن.. رسالة قوية بعد انتشار تحدي ” كيكي “

فهمي محمد(صدى):

انتشرت الأونة الاخير فيديوهات لتحدي يعرف بتحدي ” كيكي ” على مستوى عربي بشكل واسع.

وكالعادة قام العرب بتقليد هذا التحدي القادم من الغرب، وبعد أيام من انتشاره قررت عدد من الدول العربية فرض العقوبات على كل من يقوم بهذا التحدي الخطير الذي قد يؤدي لكثير من الحوادث.

وفي هذا السياق خرج إعلامي بحريني يغطي الأحداث اليمنية في فيديو على طريقة ” كيكي ” ليوجه الانتقاد إلى العرب على تقليدهم دون إدراك لكل ما يأتي من الغرب.