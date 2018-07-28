بالفيديو.. مواطنة تشتري مزرعة لتصبح من أوائل العاملين في صناعة الأجبان الطبيعية
قامت المواطنة عزيزة المانع بشراءها لمزرعة بها عددا كبيرا من الماشية، لتتخصص في مجال التجارة عبر تصنيع الأجبان العضوية الطبيعية وبيعها.
وقالت المانع في تقرير تلفزيوني عبر برنامج ” إم بي سي في أسبوع ” ، إن كميات كبيرة من الحليب كانت تأتي من الماشية التي لديها في المزرعة، بما يفوق حاجتها، ما دفعها للتفكير في استغلال ذلك لتصنيع الأجبان بدلا من استيرادها.
وأضافت المانع : من الصعوبات والعوائق التي تحيط بالمشروع، مثل عدم توفر بعض المواد الأولية الخام وعدد من الأجهزة اللازمة للتجبين، بالإضافة لفقر الجانب المعرفي في هذا المجال من كتب ومحاضرات وكورسات.
النساء في سوق العمل..
"عزيزة".. سيدة اختارت التخصص في صناعة وإنتاج الأجبان
تقرير الزميلة نرجس العوامي#MBCinaWeek pic.twitter.com/Ejh6vS4Dxg
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) July 28, 2018
درباويه[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 1 ساعة
اكبر دليل على نجاح المرأة السعودية
فهد[ عدد التعليقات: 1719 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يوفقك
فيصل[ عدد التعليقات: 1236 ] نشر منذ 34 دقيقة
الله معك
نوير[ عدد التعليقات: 910 ] نشر منذ 34 دقيقة
بالتوفيق والنجاح دائما
الجوهرة[ عدد التعليقات: 232 ] نشر منذ 33 دقيقة
بيض الله وجهك
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50586 ] نشر منذ 16 دقيقة
موفقه خير ..
,, الى الأمام .. لارجوع ..
Pocatello[ عدد التعليقات: 69 ] نشر منذ 10 دقائق
برافو عليكي ياشيخة الله يوفقك
اللهم صل على سيدنا محمد