  • السبت 28

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. مواطنة تشتري مزرعة لتصبح من أوائل العاملين في صناعة الأجبان الطبيعية

بالفيديو.. مواطنة تشتري مزرعة لتصبح من أوائل العاملين في صناعة الأجبان الطبيعية

بالفيديو.. مواطنة تشتري مزرعة لتصبح من أوائل العاملين في صناعة الأجبان الطبيعية
علي القحطاني(صدى):

قامت المواطنة عزيزة المانع بشراءها لمزرعة بها عددا كبيرا من الماشية، لتتخصص في مجال التجارة عبر تصنيع الأجبان العضوية الطبيعية وبيعها.

وقالت المانع في تقرير تلفزيوني عبر برنامج ” إم بي سي في أسبوع ” ، إن كميات كبيرة من الحليب كانت تأتي من الماشية التي لديها في المزرعة، بما يفوق حاجتها، ما دفعها للتفكير في استغلال ذلك لتصنيع الأجبان بدلا من استيرادها.

وأضافت المانع : من الصعوبات والعوائق التي تحيط بالمشروع، مثل عدم توفر بعض المواد الأولية الخام وعدد من الأجهزة اللازمة للتجبين، بالإضافة لفقر الجانب المعرفي في هذا المجال من كتب ومحاضرات وكورسات.


7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 1 ساعة

اكبر دليل على نجاح المرأة السعودية

[ عدد التعليقات: 1719 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يوفقك

[ عدد التعليقات: 1236 ] نشر منذ 34 دقيقة

الله معك

[ عدد التعليقات: 910 ] نشر منذ 34 دقيقة

بالتوفيق والنجاح دائما

[ عدد التعليقات: 232 ] نشر منذ 33 دقيقة

بيض الله وجهك

[ عدد التعليقات: 50586 ] نشر منذ 16 دقيقة

موفقه خير ..

,, الى الأمام .. لارجوع ..

[ عدد التعليقات: 69 ] نشر منذ 10 دقائق

برافو عليكي ياشيخة الله يوفقك
اللهم صل على سيدنا محمد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *