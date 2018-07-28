بالفيديو.. مواطنة تشتري مزرعة لتصبح من أوائل العاملين في صناعة الأجبان الطبيعية

علي القحطاني(صدى):

قامت المواطنة عزيزة المانع بشراءها لمزرعة بها عددا كبيرا من الماشية، لتتخصص في مجال التجارة عبر تصنيع الأجبان العضوية الطبيعية وبيعها.

وقالت المانع في تقرير تلفزيوني عبر برنامج ” إم بي سي في أسبوع ” ، إن كميات كبيرة من الحليب كانت تأتي من الماشية التي لديها في المزرعة، بما يفوق حاجتها، ما دفعها للتفكير في استغلال ذلك لتصنيع الأجبان بدلا من استيرادها.

وأضافت المانع : من الصعوبات والعوائق التي تحيط بالمشروع، مثل عدم توفر بعض المواد الأولية الخام وعدد من الأجهزة اللازمة للتجبين، بالإضافة لفقر الجانب المعرفي في هذا المجال من كتب ومحاضرات وكورسات.