الإعلان عن نتائج القبول للعام الجامعي الجديد بجامعة جازان

تركي السالم(صدى):

كشفت عمادة القبول والتسجيل في جامعة جازان، اليوم السبت، عن نتائج القبول لـ ” الترشيح المبدئي ” ، داعية الطلاب والطالبات المرشحين إلى الدخول إلى بوابة القبول الإلكترونية، والاطلاع على نتائج ترشيحهم، وتأكيد الترشيح.

وأشارت في بيان لها، إلى أنه لابد من تأكيد الترشيح في موعد أقصاه نهاية دوام يوم الاثنين الموافق ١٧/ ١١/ ١٤٣٩هـ، مضيفة أن عدد المتقدمين وصل إلى 25 ألفًا، فيما وصل عدد المرشحين في أول يوم إلى 12163 مرشحًا.

من جهته، صرَّح عميد القبول والتسجيل بجامعة جازان، الدكتور بركات بن حمود مكرمي، بأن العمادة أعلنت نتائج الترشيح المبدئي لجميع الطلاب والطالبات، مؤكدًا ضرورة أنه يدخل الطالب المرشح إلى الموقع لتأكيد الموافقة على خيارات الترشيح المبدئي للقبول، وذلك ضمن الخيارات (موافق مع التثبيت – موافق مع الترقية – الانسحاب من القبول).

وأشار إلى أن عدم تأكيد القبول يلغي القبول نهائيًّا، ولا يحق للطالب المطالبة بالقبول، منبهًا على ضرورة معرفة الكليات والتخصصات التي تتطلب إجراء مقابلات شخصية وفق المواعيد المعلنة.

وأوضح أن نسبة الذين أكدوا مع التثبيت للبنات وصلت إلى ٢٤٪، والموافقة مع الترقية وصلت إلى ٤٠٪، بإجمالي ٦٤ % من المرشحات قمن بالتأكيد، والبنين ١٧٪ بالتثبيت، و٢٣٪ مع الترقية، بإجمالي ٤٠ ٪ من المرشحين.

وأكد أنه إذا انسحب بعض الطلاب، أو لم يدخلوا لتأكيد الرغبات، فإنه سيتم حصر المقاعد الشاغرة، وإعلانها يومَي الأربعاء والخميس، وإتاحة الفرصة للطلاب الذين لم يتم ترشيحهم للمنافسة عليها.