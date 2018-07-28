بعد صفقة مالكوم.. برشلونة تستعد لتوجيه ضربة جديدة لروما

ماجد محمد(صدى):

لم تمر أيام على أزمة برشلونة الإسباني، وروما الإيطالي؛ على خلفية قيام الأول بخطف صفقة اللاعب مالكوم من الأخير.

ويبدو أن برشلونة لم تهتم بغض النادي الإيطالي، وتسعى الأن لخطف صفقة ثانية من نادي روما.

وكشفت صحيفة “ موندو يبورتيفو ” الإسبانية ، إن برشلونة يدرس التعاقد مع الفرنسي ستيفن نزونزي، والذي يرتبط مع روما بمفاوضات أوشكت على الانتهاء.

وأوضحت أن النادي الإيطالي اتفق مع إشبيلية على ضم اللاعب مقابل 25 مليون يورو لكن يجب على الذئاب بيع لاعبه جونالونز قبل الحصول على توقيع الفرنسي.