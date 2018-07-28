حساب المواطن يوضح طريقة تعديل الدخل في حال وجود مستجدات

علي القحطاني(صدى):

كشف حساب المواطن على طريقة تعديل الدخل في البرنامج في حال وجود مستجدات.

وأكد حساب المواطن أن طريقة تعديل الدخل في البرنامج في حال وجود مستجدات التحديث تتم عن طريق دخول البوابة الإلكترونية من خلال حسابي و تعبئة واستكمال الطلب وتعديل بيانات الدخل ليتم دراستها والتحقق منها مرة أخرى.

جاء ذلك ردًا على شاب يريد تعديل بيانات الدخل عبر خدمة العملاءبموقع ” تويتر ” وقال : ” في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك، يتم التحديث بالتوجه عبر البوابة الإلكترونية من خلال حسابي ومن ثم تعبئة واستكمال الطلب وتعديل بيانات الدخل ليتم دراستها والتحقق منها مرة أخرى ” .