بعد اعتناقها المسيحية للزواج.. اب يقتل ابنته وزوجها

واشنطن(صدى):

أدانت محكمة أمريكية في قضية مثيرة للجدل أب بعد أن قتل ابنته؛ لاعتناقها المسيحية .

وفي التفاصيل قتل الأب الأردني ” م.ع ” ابنته صاحبة الـ 23 وزوجها وصديقتها ، في جريمة هزت ” تكساس ” .

وكانت الفتاة هربت من منزل والدها واعتنقت المسيحية للزواج برجل مسيحي ؛ حيث جاءت جريمة القتل تحت مسمى ” جريمة شرف ” ، إلا أنه لا مكان في أمريكا لجرائم الشرف لذلك أدانت المحكمة الاب ، وفي انتظار العقوبة بالإعدام أو السجن المؤبد.