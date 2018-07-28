بعد اعتناقها المسيحية للزواج.. اب يقتل ابنته وزوجها
أدانت محكمة أمريكية في قضية مثيرة للجدل أب بعد أن قتل ابنته؛ لاعتناقها المسيحية .
وفي التفاصيل قتل الأب الأردني ” م.ع ” ابنته صاحبة الـ 23 وزوجها وصديقتها ، في جريمة هزت ” تكساس ” .
وكانت الفتاة هربت من منزل والدها واعتنقت المسيحية للزواج برجل مسيحي ؛ حيث جاءت جريمة القتل تحت مسمى ” جريمة شرف ” ، إلا أنه لا مكان في أمريكا لجرائم الشرف لذلك أدانت المحكمة الاب ، وفي انتظار العقوبة بالإعدام أو السجن المؤبد.
زائر[ عدد التعليقات: 1601 ] نشر منذ 13 دقيقة
قبل ثلاث سنين مبتعثه لكندا راح ابوها مرافق معها تزوجت كندي يهودي مدري مسيحي غيرت دينها علمت ابوها دبغها وحطوه في السجن والملحقيه تدخلت ومحامي الغوا بعثتها وطلع و رجع وقنع عنها ماعاد تبغي اهل يسووها بعض البنات تنهبل لاشافت الشعر الناعم