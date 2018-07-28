الملحقية الثقافية في أمريكا توجه تحذيرا هاما للمبتعثين بكاليفورنيا

نايف السالم(صدى):

وجهت الملحقية الثقافية في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت رسالة للمبتعثين والدارسين في ولاية كاليفورنيا من الحرائق التي اندلعت في الولاية.

وقالت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” : “ إلى جميع المبتعثين والدارسين في ولاية كاليفورنيا، نظراً للحرائق التي اندلعت في الولاية وتسببت بأضرار كبيرة خاصة بشرق لوس أنجلوس في Idyllwild، فإننا نأمل من جميع الطلاب والطالبات توخي الحيطة والحذر ومتابعة كافة تعليمات السلامة الصادرة من السلطات المحلية وتنفيذها.