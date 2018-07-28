بالفيديو.. عمالة تجمع الأسماك النافقة بشعيب الحويرش لبيعها للمواطنين

علي القحطاني(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، مقطع فيديو يوثق قيام عمالة باصطياد الأسماك الملوثة والنافقة بمنطقة شعيب الحويرش بقرية العيينة، شمال الرياض.

وأظهر مقطع الفيديو ، قيام عامل بالبحث عن الأسماك النافقة داخل جدول مياه جاف في شعيب ” الحويرش ” بقرية العيينة وذلك لتجميعه وبيعه للمواطنين على أنها أسماك طازجة.