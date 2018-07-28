بالفيديو.. عمالة تجمع الأسماك النافقة بشعيب الحويرش لبيعها للمواطنين
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، مقطع فيديو يوثق قيام عمالة باصطياد الأسماك الملوثة والنافقة بمنطقة شعيب الحويرش بقرية العيينة، شمال الرياض.
وأظهر مقطع الفيديو ، قيام عامل بالبحث عن الأسماك النافقة داخل جدول مياه جاف في شعيب ” الحويرش ” بقرية العيينة وذلك لتجميعه وبيعه للمواطنين على أنها أسماك طازجة.
فهد[ عدد التعليقات: 1716 ] نشر منذ 56 دقيقة
حسبي الله ونعم الوكيل
فيصل[ عدد التعليقات: 1232 ] نشر منذ 55 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله
الله لا يوفقهم
درباويه[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 51 دقيقة
قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن صيد البحر (هو الطهور ماؤه الحل ميتته)، يجوز حسب الشرع اكل ميتة البحر.. والرسول على ايامه مر على الساحل ووجدو حوت ميت على الساحل فاكلوا منه
درباويه[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 47 دقيقة
بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ساحل البحر وأمر علينا أبا عبيدة نتلقى عيرا لقريش فأشرفنا على البحر فرأينا كهيئة الكثيب الضخم فأتيناه فإذا هو دابة من دواب البحر فأقمنا شهرا من الجوع نأكل منها حتى سمنا وكنا نغترف من الدهن الذي في وقب عينيه بالقلال.. وقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلاً فأقعدهم في وقب عينيه.. فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك لرسول الله فقال: هو رزق أخرجه الله لكم فهل معكم شيء من لحمها فتطعمونا فأرسلنا له فأكله!
بعدين هذا سمك حي شوف الفيديو السمك يتحرك بس لانه محتجز في مياه غير عميقه صاروا العماله يلقطون فيه