الصحة تحذر من عدوى فيروسية.. وتوضح أعراضها

حمود العنزي (صدى):

حذرت وزارة الصحة من ‏التهاب الكبد، مؤكدة أنه مرض معدي تسببه عدوى فيروسية تؤثر على الكبد وتضر خلاياه ، مبينة أن الضرر الناتج مؤقتًا أو دائماً .

وأوضحت صحة الرياض خلال سلسلة تغريدات عبر الحساب الرسمي في تويتر: ” ‏أعراض التهاب الكبد الآم بالجسم، تغير لون البول للداكن ، غثيان وقيء،حمى،اصفرار الجلد والعين،الجفاف الشديد ، آلام في المنطقة اليمنى العلوية من البطن”.

وعن ‏طرق العدوى، قالت : ” الاستخدام المشترك للإبر والمحاقن الملوثة بالفيروس من شخص مصاب، الاتصال الجنسي المباشر مع شخص مصاب ، من الأم للطفل أثناء الولادة “، مؤكدة أن : ” لقاح مضاد للإصابة بالعدوى من الفيروس الكبدي النوع ( ب ) ” .

وأشارت صحة الرياض إلى أن ‏ فيروس سي لا ينتشر من خلال الطعام و الماء و الملامسة .

فيما شددت على ضرورة ‏ الخضوع لفحوصات فيروس التهاب الكبد سي في حال : ” كان أحد الأقارب من الدرجة الأولى مصاب بالفيروس ، أجريت عملية أو تم نقل دم قبل 1990 ، وأيضا عند الإصابة بأمراض الدم الوراثية، إجراء غسيل كلى ، ارتفاع في انزيمات الكبد ” .