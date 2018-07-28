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الصحة تحذر من عدوى فيروسية.. وتوضح أعراضها

الصحة تحذر من عدوى فيروسية.. وتوضح أعراضها
حمود العنزي (صدى):

حذرت وزارة الصحة من ‏التهاب الكبد، مؤكدة أنه مرض معدي تسببه عدوى فيروسية تؤثر على الكبد وتضر خلاياه ، مبينة أن الضرر الناتج مؤقتًا أو دائماً .

وأوضحت صحة الرياض خلال سلسلة تغريدات عبر الحساب الرسمي في تويتر: ” ‏أعراض التهاب الكبد الآم بالجسم، تغير لون البول للداكن ، غثيان وقيء،حمى،اصفرار الجلد والعين،الجفاف الشديد ، آلام في المنطقة اليمنى العلوية من البطن”.

وعن ‏طرق العدوى، قالت : ” الاستخدام المشترك للإبر والمحاقن الملوثة بالفيروس من شخص مصاب، الاتصال الجنسي المباشر مع شخص مصاب ، من الأم للطفل أثناء الولادة “، مؤكدة أن : ” لقاح مضاد للإصابة بالعدوى من الفيروس الكبدي النوع ( ب ) ” .

وأشارت صحة الرياض إلى أن ‏ فيروس سي لا ينتشر من خلال الطعام و الماء و الملامسة .

فيما شددت على ضرورة ‏ الخضوع لفحوصات فيروس التهاب الكبد سي في حال : ” كان أحد الأقارب من الدرجة الأولى مصاب بالفيروس ، أجريت عملية أو تم نقل دم قبل 1990 ، وأيضا عند الإصابة بأمراض الدم الوراثية، إجراء غسيل كلى ، ارتفاع في انزيمات الكبد ” .


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 910 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يسترها

[ عدد التعليقات: 2538 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يكفينا الشر
دايم تحصل من اللي يغسلون الكلى بسبب الاجهزة للاسف ولا يكون هناك تعقيم لها ممتاز
نسال الله ان يعافي كل مريض ويحفظنا

[ عدد التعليقات: 910 ] نشر منذ 2 ساعتين

جزاكم الله كل خير

[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 2 ساعتين

نخلص من كارونياء يجي التهاب الكبد.. يارب لطفك

[ عدد التعليقات: 2260 ] نشر منذ 1 ساعة

الظاهر إن اللقاح مكدس عندهم في مستودعات شركات الأدوية وخايفين يتكبدون خسائر كبيرة

قاموا نشروا هذا التحذير المعروف مسبقآ ولا يحتاج لتكراره للناس … حسبنا الله عليكم تتجارون بصحة

الناس وتبثون اخبار الخوف والهلع فيما بينهم حتى يسارعوا لشراء الكمامات والمضادات المكدسة لديكم

منذ سنوات .

[ عدد التعليقات: 164 ] نشر منذ 1 ساعة

من أحدى أسباب أمراض “الكبد الفيروسية ” يعتبر الكبد هو المكان الذى يخزن بة الدماء ثم يصفى ويوزع على الجسد ويكون إحدى مصادر التلوث والأوبئة المرضية التى تصيب الكبد هى :
1- عدم نظافة الأوانى المستخدمة فى طهى الطعام .
2- عدم وجود أجهزة معقمة لتنظيف أدوات المستخدمة للطعام .
3- عدم إلتزام العامل بالمطعم بنظم الحماية والتلوث .
4- عدم تخزين الطعام بأسلوب جيد فى درجات حرارة مناسبة .
5- إستخدام بعض التوابل والبهارات التى تضر بصحة المستهلك .
6- عدم إستخدام المياة النظيفة المحلاة .
7- عدم التأكد من صلاحية الطعام .
8- عدم التأكد من مصادر الطعام ” حلال ” .
9- عدم التأكد من طهى الطعام بأسلوب كامل وجيد .
10 عدم التأكد من نظافة المكان بداخل المطعم .

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